Калмыцкие спортсмены успешно выступили на Всероссийском турнире по самбо

Соревнования проходили в Черкесске. Они были посвящены памяти депутата Народного Собрания, чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева.

В турнире приняли участие юные спортсмены из 11 регионов России, в том числе из Адыгеи, Краснодарского края, Самарской и Саратовской областей. Калмыкию представили воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе имени Балдашинова. Они продемонстрировали отличную техническую и физическую подготовку и завоевали два золота, одно серебро и три бронзы.

Победители получили путёвки на Первенство России, оно пройдет в Симферополе в сентябре этого года.