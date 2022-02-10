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15 марта, 13:08
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«Единая Россия» формирует новый гуманитарный груз для жителей ЛДНР

«Единая Россия» формирует новый гуманитарный груз для жителей ЛДНР

Туда войдут продукты питания, теплые вещи, бытовая техника — сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями «Единой России».

Секретарь Генсовета отметил, что сейчас в народных республиках востребованы различные специалисты. 

Напомним, там уже две недели находится депутат Госдумы Бадма Башанкаев. В составе бригады российских медиков он трудится в республиканских госпиталях и помогает местным врачам.

Также требуются строители, дорожные рабочие, энергетики. «Как только определятся потребности, мы сформируем и отправим волонтерские бригады», — сообщил Андрей Турчак. 

«Единая Россия» отправляет на Донбасс не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

«На сегодняшний день уже собрана колонна общим объемом 131 тонна. Там кирпич, бетонные блоки, цемент, пиломатериалы, штукатурка, крепеж различный. В ближайшие дни этот груз придет на Донбасс», — отметил секретарь Генсовета партии.

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