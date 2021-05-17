В России вступит в силу закон о пчеловодстве

Он обязывает аграриев заранее оповещать бортников о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое отравление пчёл. Производители меда этих мер ждали давно. В Городовиковском районе республики у них сейчас горячая пора. Уже собран первый урожай из майского разнотравья. На передвижной пасеке Сергея Копылова и Сергея Рабачкова с каждой пчелиной семьи выходит по 2-2,5 килограмма в день, за сезон до 55 килограммов.

Этот год выдался не очень благоприятным для насекомых из-за дождливой прохладной погоды. Также большой проблемой сегодня стала несогласованность действий между фермерами и производителями меда.

Из-за использующихся для обработки химикатов гибнут целые пасеки. Изменить ситуацию и призван новый закон. В чем суть изменений, и какие преимущества получат бортники? Подробности в нашем материале