24 июня в Элисту доставят ковчег с мощами Александра Невского

Святыня прибудет из Астраханской области в сопровождении сотрудников Благотворительного фонда Святого князя Владимира. Планируется встретить реликвию у Мемориала воинам 28-й Армии в поселке Хулхута Яшкульского района. Затем она будет доступна верующим в храмах Яшкуля, Элисты и Городовиковска. В рамках Южного крестного хода ковчег с мощами Святого благоверного князя также побывает в Волгограде, Ставрополе, Владикавказе, Краснодаре, Симферополе, Севастополе и Ялте.

Напомним, это часть мероприятий в рамках объявленного в России года Александра Невского