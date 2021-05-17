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15 июня, 20:24
НовостиПамятьРелигия

24 июня в Элисту доставят ковчег с мощами Александра Невского

24 июня в Элисту доставят ковчег с мощами Александра Невского

Святыня прибудет из Астраханской области в сопровождении сотрудников Благотворительного фонда Святого князя Владимира. Планируется встретить реликвию у Мемориала воинам 28-й Армии в поселке Хулхута Яшкульского района. Затем она будет доступна верующим в храмах Яшкуля, Элисты и Городовиковска. В рамках Южного крестного хода ковчег с мощами Святого благоверного князя также побывает в Волгограде, Ставрополе, Владикавказе, Краснодаре, Симферополе, Севастополе и Ялте.

 Напомним, это часть мероприятий в рамках объявленного в России года Александра Невского

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