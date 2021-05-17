«Большие гастроли». Артисты Национального театра Калмыкии отправились с ответным визитом в Карелию

Три дня - 18, 19, 20 июня - артисты Национального драматического театра им. Б. Басангова будут выступать на главной театральной сцене Карелии. Это будет ответ на апрельский десант труппы из этой северной республики в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли». Наша съемочная группа встретилась с коллективом перед отъездом.

Завтра калмыцкие артисты улетают в Петрозаводск, а сегодня последние репетиции и распевки. Несмотря на то, что спектакли, которые едут на карельскую сцену, уже не первый сезон украшают афишу театра, к каждой новой встрече со зрителем артисты готовятся, словно в первый раз. А когда постановка музыкальная, то занятия вокалом выносятся в отдельную статью.

Петрозаводский зритель увидит лучшие спектакли Национального театра Калмыкии. Всего около 40 человек вместе с гримерами, костюмерами и рабочими сцены едут в далёкий край карелов и вепсов.

Последняя репетиция на родной сцене перед отъездом проходит уже без декораций. Они отправились в путь накануне. Всего неделю назад труппа вернулась из Минска, где в стенах знаменитого детского театра Белоруссии рассказала простую историю для малышей «Айта», которую очень тепло встречали зрители. И вот, артисты готовы к новым встречам.

Уже 22 июня артисты возвращаются в Элисту. А дальше - большая интересная программа уже дома. Это и встреча – отчёт калмыцких студентов «Щуки», и IV Международный фестиваль детских спектаклей «Кееда», и подготовка к 85-летию театра, и, конечно, премьеры. Их будет много. Особенно интересной обещает стать совместная работа молодой троицы - режиссёра-постановщика Марины Кикеевой, драматурга – Герел Бадаевой и композитора Геляны Манджиевой.