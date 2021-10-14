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8 ноября, 14:16
НовостиКультура

В Национальном музее Калмыкии откроется выставка "Степная гармония"

В Национальном музее Калмыкии откроется выставка "Степная гармония"

Она посвящена народному художественному промыслу, декоративно-прикладному искусству и сувенирной продукции. Это ювелирные украшения и бижутерия, авторские куклы, художественные изделия из металла и дерева, произведения из керамики, изделия из кожи, малая скульптура и шахматы из кости, вышивка и национальная одежда.

"Степная гармония" была составлена для того, чтобы сохранить традиции народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, показать лучшие образцы самобытного искусства и ремесел.

Открытие состоится 10 ноября в 4 часа дня. 

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