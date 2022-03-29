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26 апреля, 14:17
Новости

В России стартовал конкурс «Школьный Экодвор»

В России стартовал конкурс «Школьный Экодвор»

Принять в нем участие могут учителя, школьники и их родители. На базе школ будут открыты пункты приема вторсырья и будут проводиться экомероприятия, во время которых будут собираться ценные отходы, которые будут переданы на переработку. Присоединиться к конкурсу могут представители школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования из любого уголка нашей страны.Самые активные участники получат призы. Конкурс продлится до 31 мая.

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