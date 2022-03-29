1 мая 2022 года в 11 часов на территории поселка Ергенинский Кетченеровского района состоится конноспортивный праздник

Он состоится в рамках фестиваля Тюльпанов, который по поручению главы Бату Хасикова проходит в течение месяца и завершится 2 мая. Конноспортивные соревнования пройдут на территории поселка в 20 раз.

В программе: национальная борьба, стрельба из лука, выставка «Серебряная галерея», турнир по Спилс-картам и концерт. Гвоздем программы станут скачки на разных дистанциях. За победу на двух из них - 4800 метров и 8 километров для лошадей всех пород и возрастов - назначены главные призы - два мотоцикла.