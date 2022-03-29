Бату Хасиков: «Ровно 36 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС»

Глава Калмыкии обратился к гражданам в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Весь мир содрогнулся, узнав о масштабах этой трагедии. И если бы не самоотверженный труд и сплоченность граждан Советского Союза, последствия могли быть еще страшнее.

Мы всегда будем помнить тех, кто совершил настоящий подвиг, ценой жизни и здоровья предотвратил дальнейшее распространение радиации. Благодаря героическим заслугам «ликвидаторов» удалось спасти тысячи жизней. В этот день мы скорбим по умершим, выражаем низкий поклон всем ныне живущим свидетелям катастрофы.

Сегодня в Калмыкии проживает 469 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мы благодарим этих отважных людей за то, что они сделали ради Отечества. Их имена навсегда будут вписаны в историю страны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и долгой жизни в окружении заботы родных и близких.

Чернобыль стал для наших отцов и дедов суровым испытанием. Убеждён, что этот страшный урок поможет нам не допустить подобной трагедии в будущем.