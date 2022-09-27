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19 октября, 14:18
Новости

Библиотечный blackout

Библиотечный blackout

Сегодня заключительный день проведения самой захватывающей экскурсии по главной Национальной библиотеке имени Амур-Санана.

Путешествие стартует после захода солнца, а также проходит в интригующей атмосфере жанров хоррор и мистики. Во время экскурсии для всех членов команды будут открыты даже те двери, которые днем заперты для обычных посетителей.

Выполняя интеллектуальные задания и решая сложные задачи, участники продвигаются через таинственные лабиринты, о которых знают только сотрудники библиотеки.

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