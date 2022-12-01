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31 марта, 11:09
Новости

В России появилось сооружение способное сравниться по своей величественности с Золотой обителью Будды Шакьямуни

В России появилось сооружение способное сравниться по своей величественности с Золотой обителью Будды Шакьямуни

Монастырь "Тубтен Шедруб Линг", расположенный в Туве распахнёт свои двери для буддистов уже 28 апреля. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Главы Республики Владислав Ховалыг. Община монастыря насчитывает 15 человек, часть из них приглашены из тибетских монастырей.

В дальнейшем планируется построить общежитие с расчетом уже на 30 монахов.

Фото: t.me/khovalyg_live

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