31 марта, 10:35
В Элисте завершился республиканский этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая Ладья"
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В нём приняли участие школьные команды со всей Калмыкии. Как сообщает пресс-служба региональной Федерации Шахмат, сильнейшими стали ученики Элистинской многопрофильной гимназии, серебряным призером стала команда Элистинской школы номер 3, бронзовые медали достались учащимся Калмыцкой этнокультурной гимназии. Победителям вручили также денежные премии и памятные подарки.
В нём приняли участие школьные команды со всей Калмыкии. Как сообщает пресс-служба региональной Федерации Шахмат, сильнейшими стали ученики Элистинской многопрофильной гимназии, серебряным призером стала команда Элистинской школы номер 3, бронзовые медали достались учащимся Калмыцкой этнокультурной гимназии. Победителям вручили также денежные премии и памятные подарки.
Фото: Школа шахмат Калмыкии