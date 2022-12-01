31 марта, 13:41
 9 °C
83,76
77,09
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 марта, 10:35
Новости

В Элисте завершился республиканский этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая Ладья"

В Элисте завершился республиканский этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая Ладья"

В нём приняли участие школьные команды со всей Калмыкии. Как сообщает пресс-служба региональной Федерации Шахмат, сильнейшими стали ученики Элистинской многопрофильной гимназии, серебряным призером стала команда Элистинской школы номер 3, бронзовые медали достались учащимся Калмыцкой этнокультурной гимназии. Победителям вручили также денежные премии и памятные подарки.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия