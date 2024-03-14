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15 марта, 16:40
НовостиРелигия

В России отметили День православной книги. Праздник приурочен к дате выхода первой печатной книги на Руси – «Апостола» Ивана Фёдорова

В России отметили День православной книги. Праздник приурочен к дате выхода первой печатной книги на Руси – «Апостола» Ивана Фёдорова

В Казанском кафедральном соборе Элисты прошло просветительское мероприятие «Слово к человеку» с участием представителей писательского сообщества, педагогов и школьников. Им представили мультимедийную презентацию «Переводы Священного Писания и церковной литературы на калмыцкий язык», подготовленную историком-краеведом Бембей Федоровым.

Цель сегодняшнего дня – привлечь внимание молодёжи к православной литературе и отметить её важность в жизни человека.

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