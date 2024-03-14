О реализации национальных проектов в Калмыкии с точки зрения прокуратуры в студии ГТРК «Калмыкия» рассказал прокурор республики Виталий Семенченко

По его словам, Калмыкия участвовала в 2023 году в реализации 9 программ, общая сумма направленных средств составляла более 7 млрд. рублей. При этом, как было отмечено, основная задача прокуроров в том, чтобы бюджетные средства, которые по сути «народные», расходовались по назначению, бережно, чтобы объекты строились качественно и вводились в эксплуатацию в срок.