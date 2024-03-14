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15 марта, 15:26
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Депутат ГосДумы, Председатель Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев отправился сегодня в родную Овату

Он прибыл на 161 избирательный участок на лошади. Для него сегодняшний день это своеобразный праздник, который объединяет жителей Калмыкии, позволяя не только отдать голос за кандидата, но и выразить свою солидарность народам большой страны.

А председатель регионального правительства Гиляна Босхомджиева сделала выбор на избирательном участке номер 47 территории Элистинской многопрофильной гимназии.

По ее мнению, каждый должен исполнить свой гражданский долг. После стандартной процедуры удостоверения личности премьер проголосовала и ответила на наши вопросы.

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