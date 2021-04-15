В России отмечают день фрилансера

В 2005 году 14 мая была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса, зарабатывают, буквально не выходя из дома, - их становится все больше. В Калмыкии вольный способ заработка тоже привлекает все большее количество людей.

Элина Помпаева учитель-логопед, семейный консультант. Свои уроки и консультации даёт исключительно в онлайн. Рассказывает, что решение приняла, как только вышла из декретного отпуска. Фриланс затянул ее настолько, что теперь она даже и не думает о том, чтобы работать где-то по найму. Сейчас круг ее клиентов не ограничивается только Калмыкией, услуги логопеда востребованы по всей стране и даже за рубежом.

Фрилансер - человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Главное условие - доступность интернета.

22-летний Кирсан Бочаев предпочитает трудиться в, так называемых, коворкингах, это совместная аренда офиса, которая позволяет пользоваться оргтехникой, коммуникациями, а также обмениваться идеями и делиться заказами. Таких мест в Элисте несколько. Кирсан художник, сейчас работает над заказом одной крупной интернет-компании. Ради того, чтобы стать фрилансером, он даже оставил учебу в ВУЗе. Говорит, что родные сначала были в шоке.

С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов появился особый статус - самозанятые. Он позволяет легализовать подработку или основную деятельность няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.

День фрилансера — это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти другие пути заработка, новые контакты и партнеров.