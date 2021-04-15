Семья Анджаевых – абсолютный победитель регионального этапа конкурса «Семья года»

Сегодня в Калмыкии состоялась объединяющая, одна из самых душевных церемоний - награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Абсолютными победителями по результатам во всех номинаций стали Михаил и Валентина Анджаевы из поселка Ергенинский - родители четверых детей. Всего было 5 номинаций.

Эти видеоролики Анджаевы представили на суд жюри конкурса. Решили в нем участвовать после победы на районном мероприятии «Дурта экм». По их мнению, проекты близки по духу.

Поистине, творческие способности - в генах. Дети, как и взрослые, серьезно увлечены танцами и пением.

Многочисленные грамоты и сертификаты - награда учителю за вдохновенный труд. Валентина гордится своими учениками и радуется успехам детей. В семье их четверо. Бадма – студент, Саша и Милана – школьники, а Саяне – всего полтора года.

Взаимовыручка и поддержка у Анджаевых во всем. В быту: навести порядок в доме и во дворе, приготовить обед и накормить семью. А еще представить свои кулинарные изыски на конкурсах. А за победу в одном из них семью ждет награда - тур выходного дня.

Ергенинский – родные пенаты не одного поколения Анджаевых. Михаил и Валентина – не исключение. Здесь их родное гнездо, обустроить которое помогает государство. У молодой семьи еще и статус многодетной.

Семья Анджаевых сегодня приняла участие в церемонии награждения лучших по итогам регионального этапа конкурса. Михаилу и Валентине, кроме денежного сертификата за победу в номинации, положен и гран-при - 100 тысяч рублей.