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14 мая, 21:10
НовостиКриминал

Калмыцкими следователями обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

Калмыцкими следователями обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

В ходе расследования уголовного дела, по факту разбойного нападения на семью предпринимателя, следователями на территории соседнего субъекта обнаружены тайники с имуществом, огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 6 ноября прошлого года подозреваемые проникли на территорию малого предприятия жителя села Канукова Сарпинского района, где, используя в качестве оружия металлические предметы, совершили убийство рабочего и причинили телесные повреждения предпринимателю, его супруге, а также похитили денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

2 апреля нынешнего года подозреваемые задержаны на территории Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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