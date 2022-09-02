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23 сентября, 10:57
Новости

В России открыта горячая линия для вопросов о частичной мобилизации

В России открыта горячая линия для вопросов о частичной мобилизации
Как сообщает Правительство страны, горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации уже запущена. Служба развернута во всех регионах и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

Помимо горячей линии, получить необходимую информацию можно через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф".
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