Как сообщает Правительство страны, горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации уже запущена. Служба развернута во всех регионах и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.
Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.
Помимо горячей линии, получить необходимую информацию можно через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф".
23 сентября, 10:57
В России открыта горячая линия для вопросов о частичной мобилизации
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