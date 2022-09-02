Когда более восьми тысяч учеников Калмыкии войдут в отремонтированные школы?

Вопрос сроков капитального ремонта образовательных учреждений республики, был одним из главных в повестке заседания межведомственной рабочей группы по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калмыкии.



Заседание прошло под председательством первого заместителя надзорного ведомства Эдуарда Логвинова при участии министра образования и науки Булган Ангировой, территориальных прокуроров, а также представителей заказчиков и подрядных организаций. По итогам заседания подрядчикам указали на необходимость нарастить темпы и увеличить число работников на объектах. Ход работ взят надзорным ведомством на особый контроль.



Напомним, капитальный ремонт в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" начался в 2022 году и касается 17 школ республики.