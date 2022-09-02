24-я Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран состоится на базе Калмыцкого Вуза

Она пройдет с 4 по 7 октября, Предполагается участие всех научных центров каспийского бассейна. В рамках этого мероприятия будет работать пять площадок.



Кроме того, в работе ассамблеи предусмотрены международные экономические конференции, круглые столы, студенческий фестиваль народов Прикаспийских стран. Ожидается участие дипломатических миссий и встреча с ректорами более 50 вузов. В это же время в Москве, в Сколкове, состоится 2-й экономический форум, где соберутся лидеры 5 Прикаспийских стран.