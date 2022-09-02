23 сентября, 07:45
 17 °C
58,94
59,83
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 сентября, 10:19
НовостиСобытие

24-я Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран состоится на базе Калмыцкого Вуза

24-я Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран состоится на базе Калмыцкого Вуза

Она пройдет с 4 по 7 октября, Предполагается участие всех научных центров каспийского бассейна. В рамках этого мероприятия будет работать пять площадок.

Кроме того, в работе ассамблеи предусмотрены международные экономические конференции, круглые столы, студенческий фестиваль народов Прикаспийских стран. Ожидается участие дипломатических миссий и встреча с ректорами более 50 вузов. В это же время в Москве, в Сколкове, состоится 2-й экономический форум, где соберутся лидеры 5 Прикаспийских стран.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия