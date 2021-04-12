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9 мая, 16:01
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Никто не забыт: стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Никто не забыт: стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»

В России началась трансляция «Бессмертного полка онлайн». Виртуальное шествие в этом году взяла на себя федеральная площадка.

Одновременно во всех регионах шествие будет транслироваться на различных ресурсах.

Смотреть шествие можно на сайте ГТРК «Калмыкия», в кабельной сети Ростелеком по СКФО (26 кнопка), в «Зеленой точке» и «Город ТВ», на сайте kavkaz24.tv, на видеосервисах Яндекс.Эфир и Wink. Также на сайте проекта 2021.polkrf.ru, на платформе Смотрим.ру, в социальных сетях во Вконтакте и Одноклассниках.

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