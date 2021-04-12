Герои - в памяти народа

Великая Отечественная война – столь всеобъемлющее понятие для любого гражданина нашей страны, что коротко ответить на вопрос «Что она означает для тебя?», пожалуй, не получится. А для степной республики, по которой война прошла жестокой бронёй, это невозможно. Это и боль потерь, и радость Победы и горечь от несправедливо вынесенного приговора о высылке целому народу. Свою лепту в Победную весну 1945 года внесла практически каждая семья многонациональной Калмыкии.

Эти бескрайние степи хранят бесчисленное количество напоминаний о былых сражениях. Многие историки единодушны во мнении. Сталинградская битва началась в Калмыцких степях. Здесь летом 1942 года хорошо подготовленный враг получил один из первых, по-настоящему, важных уроков войны. К тому времени более 45 тысяч уроженцев Калмыкии ушли на фронт добровольцами. Это почти пятая часть всего населения республики. Тысячи уже служили в рядах Красной Армии. Кто-то встретил войну в Бресте - в числе первых, приняв на себя самый первый её удар, кто-то на Украине. Бесстрашием и мужеством к тому времени уже был известен партизан Михаил Сельгиков, который прославился в ходе операций в Брянских лесах. А за голову Михаила Хонинова, известного, как партизан Мишка Чёрный, немецкое командование предлагало немалые деньги. Но неуловимый и яростный он продолжал уничтожать вражескую бронетехнику, взрывать поезда, мосты, коммуникации. За 2 года в тылу противника в белорусских лесах он уничтожил несколько сот вражеских солдат и сумел укрепить свой партизанский отряд, убедив перейти на свою сторону несколько десятков коллаборационистов из числа полицаев.

А в это время на территории Калмыкии серьёзно мешали планам фашистов партизанские отряды Коломейцева, Гермашева, легендарный отряд Павел и другие, сформированные из местных жителей и державшие тесную связь с подпольем. Вечной славой покрыли свои имена семья Говенко, Тамара Хахлынова, Юрий Клыков, Владимир Косиев, Буля Цагатинова и другие. В общей сложности, на оккупированной территории Калмыцкой АССР действовал 21 партизанский отряд общей численностью 300 человек.

Кроме того, здесь работало шесть подпольных улускомов и 5 патриотических групп. Многие участники партизанского движения, подпольных групп и ячеек погибли в период оккупации.

Здесь историки отмечают важный момент. Наспех сформированная из гражданского населения Калмыкии 110 Отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия вступила в сражения, будучи недоукомплектованной. Территория же Калмыкии стала театром военных действий сразу в двух важнейших направлениях. На северо-западе региона наступала армия Манштейна, с целью прорыва блокады вокруг окружённых под Сталинградом войск под командованием Паулюса. На усиление группы армий «Дон» спешно перебрасывались дивизии с Кавказа, из-под Воронежа, Орла и из Польши, Германии и Франции. Манштейну также были подчинены и войска, окруженные в районе Сталинграда. Группа была усилена значительными силами артиллерии резерва. Группа армий «Дон» занимала фронт общей протяженностью 600 км, от станицы Вешенской на Дону до р. Маныч. В ее составе было до 30 дивизий, в том числе шесть танковых и одна моторизованная, не считая войск, окруженных под Сталинградом. Перед войсками Юго-Западного фронта находились 17 дивизий из группы армий «Дон», а 13 дивизий, объединенных в армейскую группу «Гот», противостояли войскам 5-й ударной армии и 51-й армии Сталинградского фронта. Несколько калмыцких посёлков на 4 месяца - с августа по декабрь 1942 года - попали под оккупацию.

В ноябре 1942 года силами 61 кавалерийской дивизии была предпринята первая попытка достичь города Котельниково, где было сосредоточено огромное количество немецкой техники под командованием Манштейна. И уже 26 ноября здесь, в окрестностях села Шарнут, состоялся первый решающий бой, где с одной стороны противостояли 4 тысячи и примерно столько же с другой стороны солдат Вермахта. Но на стороне немцев было большое преимущество. Это почти полсотни танков. Ценою своей жизни на этой высоте продвижение танков остановил рядовой Карсыбай Спатаев. Его подвиг здесь увековечен обелиском.

12 декабря 1942 года началась операция «Зимняя гроза» — наступление немецких войск под командованием Эриха фон Манштейна из района Котельниковского с целью вызволить 6-ю армию Фридриха Паулюса в районе Сталинграда.

Посёлок Шарнут, находившийся на котельническом направлении Сталинградского фронта был освобождён 28 декабря 1942 года. Сразу после боёв благодарные жители захоронили тела воинов в самом центре села. Сегодня здесь находится мемориал, ежегодно собирающий вокруг себя все поколения шарнутовцев.

Ещё много десятилетий поля вокруг этого калмыцкого посёлка были усеяны ржавой бронетехникой и снарядами. Отсюда в самом начале войны на фронт ушло более 400 солдат. Домой вернулись единицы.

Калмыцкий поселок Шарнут стал вторым после Хулхуты памятным местом боевой славы в степной республике. К 75-летию Победы ему было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».Но первым его получил другой посёлок Калмыкии - Хулхута. На астраханском направлении. Немецкому командованию было важно прервать поставки нефти с Кавказа и Ирана советским войскам. Для этого нужно было захватить Астрахань- главный коммуникационный узел. Сюда через Каспийское море и Волгу переправлялись продовольствие, нефтепродукты, снаряды, которые, в том числе, шли по ленд-лизу из Ирана по железной дороге Астрахань – Кизляр. Здесь в калмыцких степях в районе Хулхуты были остановлены немецкие полчища. 20 ноября 1942 года началось контрнаступательная операция, которая была поддержана по всему Сталинградскому фронту. Началась Сталинградская битва.

Это место на всех военных картах времён Великой Отечественной войны обозначено как Давсна Худук или солёный колодец. Это та самая точка, восточнее которой немецкие войска так и не смогли продвинуться дальше. Между тем, отсюда до Астрахани всего каких-то, чуть менее 100 км.

Известно, что по нормам в те дни на одного приходилось 450 граммов воды. У поисковиков при захоронении солдат, погибших в сентябре 1942 года, есть традиция класть в гроб бойцу фляжку воды. То, чего так не хватало.

Есть здесь и своя долина смерти. В километре от нынешнего мемориала сошлись в одном из самых кровопролитных боёв части 16 мотодивизии немцев и 3 полка 34 гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1990-х годов поисковиками там было поднято 947 наших солдат. Останки находят там до сих пор.

Каждый метр этой хулхутинской земли буквально нашпигован металлом времён Великой Отечественной войны. Осколками пуль, снарядов, военной техники. Здесь своё последнее пристанище нашли десятки тысяч советских воинов, ценою своей жизни остановивших армию вермахта, рвавшуюся к бакинской нефти.

В 2013 году в Элисту приехал сын одного немецкого оберлейтенанта с тремя сыновьями, чтобы увидеть место гибели отца.

А та самая железная дорога «Кизляр -Астрахань» длинною в 335 километров, которая значительно ускорила приближение Победы над захватчиками, была построена в рекордно короткие сроки силами детей, подростков и женщин.

О значении и вкладе в Великую Победу написано и сказано немало. С августа 1942года по август 1943 года над её возведением трудились тысячи советских граждан. В строительстве принимало участие и немало жителей Калмыкии.

Это памятник трудовому подвигу десятков тысяч жителей Дагестана, Ставропольского края и Калмыкии. Более 20 тысяч уроженцев Калмыкии стали участниками этой народной стройки. Сегодня их в республике осталось 96. Сказались тяжелейшие условия, в которых им пришлось работать.

На счету наших земляков немало подвигов, достойных восхищения. Басан Бадьминович Городовиков в ходе операции «Багратион» со своей дивизией успешно действовал против превосходящих сил врага. В одном из боёв дивизии Городовикова пришлось отражать атаки сразу 50 фашистских «пантер». Положение было крайне сложным. Но дивизия Городовикова отразила атаку и первой вышла на государственную границу между Советским Союзом и Германией. Этот подвиг был отмечен Золотыми Звёздами Героя, как для командования дивизии, так и для командиров подразделений. Позже именно генерал-лейтенанту Басану Городовикову после реабилитации калмыцкого народа было поручено возрождать разрушенную Калмыкию и строить в ней новую жизнь.

За годы войны республика поставила на фронт десятки тысяч тонн мяса. На этот показатель повлияла эвакуация скота. Перегонщики сдавали свой скот воинским частям по чекам и распискам. Успешно прошла подписка на первый военный заем: было собрано 28,1 миллионов рублей при плане 24,5 миллионов. Калмыцкие рыбаки заняли первое место в соцсоревновании в Урало-Каспийском бассейне. А с началом бомбежек на Каспии условия работы заметно ухудшились. Сказалось и «разбронирование» тысяч мобилизованных рыбаков. Но план поставок на 1942 год удалось перевыполнить. С августа того года бои развернулись на территории самой Калмыкии. Только в августе - октябре 1942 года республика отправила в действующую армию 3 655 лошадей, 385 верблюдов, 28 автомашин, 22 гусеничных трактора, 121 повозку с парной упряжью.

В последние месяцы 1942 года население неоккупированных улусов собрало на строительство танковой колонны «Советская Калмыкия» 1 миллион 956 тысяч рублей, пять вагонов подарков воинам 28-й и 51-й армий, два вагона бойцам других объединений, 4 тысячи индивидуальных подарков десантникам 34-й гвардейской дивизии.