Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем великий подвиг наших предков, которые защитили нашу Родину и наше будущее»

Сегодня, 9 мая, Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил ряд мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Элисте – торжественное прохождение военной и специализированной техники, а также шествие и возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова и Мемориальному комплексу героев Гражданской и Великой Отечественной Войны.

«Сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем великий подвиг наших предков, которые защитили нашу Родину и наше будущее. Этот священный праздник объединяет всех нас – независимо от возраста, пола, национальности и профессии. Наш с вами долг – бережно хранить историю, не допускать искажения фактов и намеренных фальсификаций», – подчеркнул Бату Хасиков

Праздничные мероприятия начались с торжественного прохождения военной и специализированной техники по улице Ленина. В нем приняли участие конница – казаки калмыцкого казачьего округа в стилизованной форме Великой Отечественной войны, воинов 110-ой отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. А также в колонне были представлены 16 единиц боевой техники региональной общественной организации «Союз ветеранов Группы войск в Германии», Росгвардии, УФСИН, ДОСААФ и МЧС.

Затем состоялось шествие и возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова и Мемориальному комплексу героев Гражданской и Великой Отечественной Войны.

«Сегодня мы отмечаем 76 годовщину Великой Победы, которую великий советский народ одержал в Великой Отечественной войне. Я думаю, что нет ни одной семьи, которая не пострадала в годы Великой Отечественной войны. Эта война унесла 27 миллионов наших ребят. Сейчас за последние несколько лет у нас многое сделано. Мы строим, учимся, растим своих детей. Я думаю, что так будет всегда, только еще лучше. Свет правды не погаснет никогда. Поздравляю с Великой Победой», – сказал Андрей Манганыкович Джимбиев, ветеран Великой Отечественной войны.

Бату Хасиков подчеркнул, что также важно передавать память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших предков молодому поколению. «Рад видеть, что сегодня в мероприятиях принимают активное участие много молодых людей. Спасибо вам!», – сказал он.

«Мы стараемся сделать всё для того, чтобы также отметить и роль нашей республики в этой общей Великой Победе», – обратился Глава Калмыкии к жителям региона.

В 2020 году посёлкам Хулхута и Шарнут были присвоены почетные звания «Населенный пункт воинской доблести», а Элиста стала «Городом воинской славы». В этом году

отмечается 80-летие образования 110-ой кавалерийской дивизии, в рядах которой воевали тысячи калмыков.

«Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы гордимся тем, что живём с вами в одно время. Ваш подвиг вдохновляет нас, даёт сил, чтобы преодолевать любые испытания и делать Калмыкию и нашу страну лучше. Низкий вам поклон. Дорогие земляки! С Праздником Великой Победы!», – сказал Бату Хасиков в своем поздравлении.