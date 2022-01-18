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11 февраля, 10:31
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

В Роспотребнадзоре рассказали, как следует сдавать ПЦР-тест

В Роспотребнадзоре рассказали, как следует сдавать ПЦР-тест

Точность результата тестирования на коронавирус зависит от того, насколько правильно был взят биоматериал.

Так, перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями и спреями, а также пить алкогольные напитки. Кроме того, перед анализом не стоит чистить зубы и наносить косметику для губ.

Уточняется, что для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.

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