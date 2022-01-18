11 февраля, 10:31
В Роспотребнадзоре рассказали, как следует сдавать ПЦР-тест
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Точность результата тестирования на коронавирус зависит от того, насколько правильно был взят биоматериал.
Так, перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями и спреями, а также пить алкогольные напитки. Кроме того, перед анализом не стоит чистить зубы и наносить косметику для губ.
Уточняется, что для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.