В Роспотребнадзоре рассказали, как следует сдавать ПЦР-тест

Точность результата тестирования на коронавирус зависит от того, насколько правильно был взят биоматериал.

Так, перед сдачей мазка нельзя полоскать горло, пользоваться каплями и спреями, а также пить алкогольные напитки. Кроме того, перед анализом не стоит чистить зубы и наносить косметику для губ.

Уточняется, что для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.