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11 февраля, 11:26
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Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" возобновляет работу в обычном режиме

Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" возобновляет работу в обычном режиме

С понедельника вход в хурул и на его территорию будет открыт, все желающие смогут посетить службы согласно расписанию. Также возобновляется прием врачей традиционной медицины, а со вторника индивидуальный прием у гелюнгов.

Администрация Центрального хурула напоминает, что при посещении храма следует соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.

Трансляция ежедневных служб продолжится на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

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