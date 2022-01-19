Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" возобновляет работу в обычном режиме

С понедельника вход в хурул и на его территорию будет открыт, все желающие смогут посетить службы согласно расписанию. Также возобновляется прием врачей традиционной медицины, а со вторника индивидуальный прием у гелюнгов.

Администрация Центрального хурула напоминает, что при посещении храма следует соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.



Трансляция ежедневных служб продолжится на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Будды Шакьямуни».



