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11 февраля, 09:28
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Сегодня у жителей и гостей степной столицы последняя возможность посетить "Поезд Победы"

Сегодня у жителей и гостей степной столицы последняя возможность посетить "Поезд Победы"

Он находится в Калмыкии с 9 февраля. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда.

Она повествует о событиях предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.  Все желающие могут посетить экспозицию бесплатно. С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими – от 5 до12 человек.

При себе нужно иметь паспорт, сертификат о перенесенном заболевании, QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

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