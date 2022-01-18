Сегодня у жителей и гостей степной столицы последняя возможность посетить "Поезд Победы"

Он находится в Калмыкии с 9 февраля. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда.

Она повествует о событиях предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны. Все желающие могут посетить экспозицию бесплатно. С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими – от 5 до12 человек.

При себе нужно иметь паспорт, сертификат о перенесенном заболевании, QR-код или отрицательный ПЦР-тест.