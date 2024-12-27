В роддомах Калмыкии за первую неделя нового 2025 года появились на свет 23 мальчика и 19 девочек.

Каждому малышу вручён подарок главы Республики Калмыкия. Подарки малышам вручаются с 2023 года по инициативе главы региона Бату Хасикова.

В подарочный набор стоимостью 20 тысяч рублей входит все необходимое для малыша в первые месяцы: постельное белье, пеленки, памперсы, принадлежности для купания и кормления, одежда для новорожденных - всего 36 наименований предметов.

Подарки вручаются с поздравлением родителей и словами к новорожденному: «Добро пожаловать в мир!».

Фото: Минздрав Калмыкии