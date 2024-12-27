9 января, 15:19
 10 °C
106,1
101,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 января, 15:16
НовостиСобытиеОбщество

В роддомах Калмыкии за первую неделя нового 2025 года появились на свет 23 мальчика и 19 девочек.

В роддомах Калмыкии за первую неделя нового 2025 года появились на свет 23 мальчика и 19 девочек.

Каждому малышу вручён подарок главы Республики Калмыкия. Подарки малышам вручаются с 2023 года по инициативе главы региона Бату Хасикова.

В подарочный набор стоимостью 20 тысяч рублей входит все необходимое для малыша в первые месяцы: постельное белье, пеленки, памперсы, принадлежности для купания и кормления, одежда для новорожденных - всего 36 наименований предметов.

Подарки вручаются с поздравлением родителей и словами к новорожденному: «Добро пожаловать в мир!».

Фото: Минздрав Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия