В Калмыкии поздравили со 100-летним юбилеем ветерана труда Евгению Соляную.

Евгения Степановна родилась в Калмыкии в селе Приютное. Трудовую деятельность начала швеей в Приютненской швейной фабрике.

Награждена медалью «За доблестный труд», юбилейными наградами за Победу в Великой Отечественной войне. Вместе с мужем Александром Григорьевичем Евгения Степановна воспитала четверых детей, которые подарили им 9 внуков, сегодня у 100-летней жительницы Приютного 14 правнуков и один праправнук.

Заместитель министра экономики и торговли Республики Калмыкия Санал Кекеев с главой Приютненского района Басаном Манжиковым поздравили именинницу с днем рождения, вручили подарок и поздравления от Президента РФ, выразив глубокую благодарность за ее труд во время Великой Отечественной войны, жизненную стойкость и трудовую доблесть.