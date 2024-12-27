Подросток украл деньги с банковского счета.

По версии следствия, 2 и 3 июля 2024 года обвиняемый, находясь дома у своего родственника, с использованием мобильного телефона получил доступ к банковским счетам последнего и осуществил переводы на банковскую карту знакомого денежных средств на сумму 243 тыс. рублей. Деньги обналичил в банкомате и распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Прокуратурой Элисты в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, совершившего кражу с банковского счета. Обвинительное заключение утверждено. Он обвиняется по уголовному делу (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).