В результате вмешательства прокуратуры урегулирован конфликт интересов на муниципальной службе

Прокуратура Сарпинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.



Установлено, что начальник отдела образования районного муниципалитета не исполнила обязанность по раскрытию и урегулированию возможного конфликта интересов с ее родным дядей, являющимся генеральным директором организации-подрядчика по муниципальному контракту по капитальному ремонту одной из школ района. Начальник отдела образования при проведении электронных конкурсов на право заключения муниципального контракта являлась членом закупочной комиссии, а также ей неоднократно принималось участие в заседаниях при Главе района по вопросам хода капитального ремонта образовательных учреждений.



От реализации должностных функций начальника отдела образования районного муниципалитета зависит исполнение функций распорядителя бюджетных средств, надлежащее финансирование образовательных учреждений района, а также стимулирующие выплаты, отпуска подконтрольных и подчиненных лиц, в том числе представителя заказчика по вышеуказанному муниципальному контракту - директора образовательного учреждения.



Прокуратура Главе районного муниципального образования внесла представление, по результатам рассмотрения которого начальник отдела образования привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в рамках урегулирования конфликта интересов полномочия по финансированию муниципального контракта по капитальному ремонту образовательного учреждения возложены на заместителя Главы районного муниципалитета.



Сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.