13 мая, 14:38
Смертельное ДТП произошло сегодня на территории Яшкульского района
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Около 14 часов 25 минут, на 246 километре автодороги Р-216 «Астрахань- Элиста- Ставрополь» произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины «Фольцваген-Боро» под управлением 48- летней жительницы Краснодарского края и грузового транспортного средства «Даф» под управлением 33- летнего иностранного гражданина.
Около 14 часов 25 минут, на 246 километре автодороги Р-216 «Астрахань- Элиста- Ставрополь» произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины «Фольцваген-Боро» под управлением 48- летней жительницы Краснодарского края и грузового транспортного средства «Даф» под управлением 33- летнего иностранного гражданина.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и 3 пассажира легкового автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю грузовика оказана медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Фото: МВД по Республике Калмыкия