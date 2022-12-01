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13 мая, 14:38
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Смертельное ДТП произошло сегодня на территории Яшкульского района

Смертельное ДТП произошло сегодня на территории Яшкульского района

Около 14 часов 25 минут, на 246 километре автодороги Р-216 «Астрахань- Элиста- Ставрополь» произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины «Фольцваген-Боро» под управлением 48- летней жительницы Краснодарского края и грузового транспортного средства «Даф» под управлением 33- летнего иностранного гражданина.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и 3 пассажира легкового автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю грузовика оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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