Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие в Форуме некоммерческих организаций, который соберет лучших экспертов социальной сферы и спикеров федерального уровня. Как сообщается в официальном телеграм-канале Агентства по делам молодежи Республики, цель мероприятия - повысить эффективности взаимодействия НКО для решения важных проблем в регионе



В рамках образовательной программы участники узнают, как качественно разработать социальный проект, как повысить информационную открытость организации, как принять участие в Конкурсе субсидий и многое другое. Отметим, мероприятие пройдёт 23-24 мая.



Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия