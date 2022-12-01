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12 мая, 14:25
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Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие в Форуме некоммерческих организаций

Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие в Форуме некоммерческих организаций

Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие в Форуме некоммерческих организаций, который соберет лучших экспертов социальной сферы и спикеров федерального уровня. Как сообщается в официальном телеграм-канале Агентства по делам молодежи Республики, цель мероприятия - повысить эффективности взаимодействия НКО для решения важных проблем в регионе

В рамках образовательной программы участники узнают, как качественно разработать социальный проект, как повысить информационную открытость организации, как принять участие в Конкурсе субсидий и многое другое. Отметим, мероприятие пройдёт 23-24 мая.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия

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