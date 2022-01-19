В результате ремонта электросетей на улицы Элисты заполнились спиленными ветками

Ремонт энергосетей в Элисте ведется постоянно и ситуация с растительным мусором повторяется. Вывозить отходы после ремонтных работ должна энергетическая служба.

Городское зеленое хозяйство в эти дни приводит в порядок столичные территории. К работам привлечены «ДРСУ» Элиста-Автодор» и управляющие компании. На сегодняшний день вывезено уже порядка 600 кубометров отходов. Содержание городских пространств – на строгом контроле муниципалитета.