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11 февраля, 17:50
НовостиГород

В результате ремонта электросетей на улицы Элисты заполнились спиленными ветками

В результате ремонта электросетей на улицы Элисты заполнились спиленными ветками

Ремонт энергосетей в Элисте ведется постоянно и ситуация с растительным мусором повторяется. Вывозить отходы после ремонтных работ должна энергетическая служба.

Городское зеленое хозяйство в эти дни приводит в порядок столичные территории. К работам привлечены «ДРСУ» Элиста-Автодор» и управляющие компании. На сегодняшний день вывезено уже порядка 600 кубометров отходов. Содержание городских пространств – на строгом контроле муниципалитета.

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