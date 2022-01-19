Прокуратура Республики Калмыкия организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Кетченеровском районе

Прокуратура Республики Калмыкия проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, произошедшим сегодня на 186 километре федеральной трассы «Каспий».

На место ДТП выезжал прокурор Кетченеровского района республики Виктор Абушинов.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Тем временем следственным отделением МО МВД России «Сарпинский» по факту нарушения правил ПДД, что повлекло смерть нескольких человек, возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен прокуратурой республики на контроль.