Калмыцкие спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата России по армрестлингу среди лиц с ПОДа

Сегодня в Орловской области проходил Чемпионат страны по армрестлингу спорт лиц с ПОДа. Всего приняло участие более 200 человек из 23 субъектов России.

Сборную Республики Калмыкия представляли 7 воспитанников Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта.

Трое из них вошли в тройку лидеров. 1 место в двоеборье в тяжелом весе занял Насир Халиков и подтвердил звание "Мастер спорта России". Два 3-х места – Наталия Сюкиева и Рустам Термитов, который также подтвердил спортивное звание «Мастер спорта России».

Подтвердили КМС Улана Шараева и Наталия Сюкиева. Выполнил норматив КМС по юниорам Санджи Чеденов.

А Насир Халиков и Рустам Термитов вошли в состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы и Мира.