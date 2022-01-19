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11 февраля, 18:24
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата России по армрестлингу среди лиц с ПОДа

Калмыцкие спортсмены стали победителями и призёрами чемпионата России по армрестлингу среди лиц с ПОДа

Сегодня в Орловской области проходил Чемпионат страны по армрестлингу спорт лиц с ПОДа. Всего приняло участие более 200 человек из 23 субъектов России. 

Сборную Республики Калмыкия представляли 7 воспитанников Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. 

Трое из них вошли в тройку лидеров. 1 место в двоеборье в тяжелом весе занял Насир Халиков и подтвердил звание "Мастер спорта России". Два 3-х места – Наталия Сюкиева и Рустам Термитов, который также подтвердил спортивное звание «Мастер спорта России».

Подтвердили КМС Улана Шараева и Наталия Сюкиева. Выполнил норматив КМС по юниорам Санджи Чеденов. 

А Насир Халиков и Рустам Термитов вошли в состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы и Мира.

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