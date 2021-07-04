6 августа, 19:01
 30 °C
86,46
73,13
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 августа, 18:26
НовостиБизнесСтроительство

В республике запускается производство изделий из бетона

В республике запускается производство изделий из бетона

Одна из местных компаний стала первым заёмщиком в Фонде развития республики. Организация получила средства на реализацию своего бизнеса. И потратила их на закупку оборудования, подготовку производственного цеха. Совсем скоро начнётся выпуск тротуарной плитки, брусчатки, садовых и дорожных бордюров, в том числе для детских и спортивных площадок. Продукция будет востребована в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». 

Предприятие осуществляет деятельность не так давно. По словам главного инженера Владимира Сангаджиева, компания нацелена на производство наиболее востребованной в республике продукции. Это тротуарная плитка и дорожные бордюры.

Осуществить задуманный проект удалось за счет средств Фонда развития Калмыкии, предоставившего заём на 8 миллионов рублей. Созданное современное производство позволит решить проблемы, которые испытывает строительная отрасль республики, уверен директор учреждения Андрей Сангаджи-Горяев.

Деятельность Фонда, созданного Правительством республики, направлена на поддержку инвестиционных проектов. На сегодня готовы воспользоваться льготными займами десятки компаний и фирм.

Поддержка Фондом таких проектов - это создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы, способствующие устойчивому развитию экономики республики.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия