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6 августа, 16:55
НовостиЭкономика

Сегодня состоялось заседание комитета Народного Хурала Калмыкии по бюджету, предпринимательству и собственности

Сегодня состоялось заседание комитета Народного Хурала Калмыкии по бюджету, предпринимательству и собственности

На повестке дня - бюджет республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, новый проект предусматривает увеличение доходов регионального бюджета на 1 миллиард 369 миллионов рублей за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета и государственных корпораций, а также налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, документ включает в себя увеличение расходов на капитальный ремонт социальных учреждений – до более, чем 33 миллиардов рублей. По итогам обсуждения, проект закона рекомендован к принятию на грядущей сессии.

Также, с учётом замечаний, члены комитета одобрили проект об установлении дифференцированных налоговых ставок для некоторых категорий граждан, использующих упрощённую систему налогообложения. Ещё один документ, рекомендованный комитетом к принятию на сессии – законопроект об изменениях в патентной системе налогообложения, который направлен на стимулирование развития малого предпринимательства в регионе.

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