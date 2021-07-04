«Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи». В Национальном музее состоялось открытие передвижной выставки

Она посвящена 100-летию со Дня рождения общественного деятеля и обладателя Нобелевской премии мира. Презентация прошла в онлайн-формате. Всего на стендах представлены фотографии и документы из фондов Архива ученого, музея и библиотеки Сахаровского центра и прочих источников. Экспозиция охватит всю жизнь Андрея Сахарова, включая основные аспекты деятельности и важнейшие периоды его жизни. За год передвижная выставка посетит 70 регионов, в Калмыкии же она продлится до 6 сентября.