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10 марта, 17:36
НовостиКультура

В республике учрежден новый праздник – День национального калмыцкого костюма

В республике учрежден новый праздник – День национального калмыцкого костюма

Он будет отмечаться во вторую субботу сентября. Поправку в закон «О праздничных и памятных днях в Калмыкии» накануне приняли депутаты Народного Хурала.

В последние годы возрастает интерес, особенно молодежи, к истории, этнографии и культуре своего народа. Получают развитие традиционные виды народных промыслов. В том числе - изготовление национального костюма.

Предполагается, что учреждение этого праздника создаст дополнительную привлекательную точку притяжения туристов, приобщит подрастающее поколение к истории и культуре Калмыкии и привьёт бережное отношение к народным традициям. А вот, что думают элистинцы по поводу этого праздника.

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