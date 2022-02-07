В республике учрежден новый праздник – День национального калмыцкого костюма

Он будет отмечаться во вторую субботу сентября. Поправку в закон «О праздничных и памятных днях в Калмыкии» накануне приняли депутаты Народного Хурала.

В последние годы возрастает интерес, особенно молодежи, к истории, этнографии и культуре своего народа. Получают развитие традиционные виды народных промыслов. В том числе - изготовление национального костюма.

Предполагается, что учреждение этого праздника создаст дополнительную привлекательную точку притяжения туристов, приобщит подрастающее поколение к истории и культуре Калмыкии и привьёт бережное отношение к народным традициям. А вот, что думают элистинцы по поводу этого праздника.