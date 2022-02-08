По приглашению Правительства Калмыкии на тренировочных сборах в регионе находятся гимнастки из Донецкой народной республики

Оставаться на родине спортсменкам стало небезопасно. Среди юных граций – кандидаты в мастера спорта и только начинающие воспитанницы спортивной школы. С гостями из ДНР встретилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

6-летняя Аливия Галямутдинова из Донецка вместе с мамой к тишине только привыкают. В родном городе выходить из дома было небезопасно, тренировки вынуждены были прервать. Девочка уже приступила к занятиям по художественной гимнастике.

Условия для тренировок здесь идеальные, продолжает тренер гимнасток Наталья Поликарпова. Необходимо наверстать упущенное. Как только урегулируется ситуация, продолжим занятия дома. Вместе с Аливией Галямутдиновой в Элисте тренируются еще пятеро юных гимнасток из Донецка. Впереди у них - Чемпионат ДНР и Всероссийские соревнования по художественной гимнастике.

14-летняя Даниэла Колушева, среди юных спортсменок, пожалуй, самая опытная. Она готовится защитить титул Мастера спорта.

Но как бы девушкам здесь не было хорошо, все они переживают за родных, оставшихся в Донецке. А, главное, о чем они мечтают, – это о скором возвращении в родные Пенаты и мире на Донбассе.