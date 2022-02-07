Сегодня в Центральном хуруле состоялось разрушение мандалы Будды сострадания Авалокитешвары

Это особый ритуал, смысл которого подчеркнуть один из важнейших постулатов буддизма - идею о непостоянстве всего сущего. Мандалу в течение недели возводили служители известного тибетского монастыря Дрепунг Гоманг. Ольга Эняева подробнее.

Валерий Песков приехал в Элисту из Москвы, и все дни проводит в Центральном хуруле, наблюдая за творением рук монахов. В интервью он признается, что сейчас самое время задуматься о смысле своего пребывания на этом свете.

Многоцветная композиция немыслимой красоты - это кропотливый труд монахов. Над возведением мандалы они трудились целую неделю. Рисунок и цвета зависят от того, какому божеству возводят мандалу. Эта - посвящена Будде сострадания. Для скорейшего восстановления мира. Традиционно мандале выражают знаки почтения. Совершают перед ней простирание, делают подношение и обходят вокруг нее по часовой стрелке.

Разрушение мандалы сопровождалось специальным ритуалом, сложным обертонным пением, исполнением мелодий. А сакральный смысл происходящего – в этом бренном мире ничто не вечно.

Песчинки, обладающие мощной очистительной силой, монахи даровали духам воды, чтобы распространить благо и свет по всему миру. Церемония состоялась на территории пруда, неподалеку от поселения Бургуста Целинного района. Часть песка раздали присутствующим на ритуале, как напоминание о времени накопления благих помыслов.

Монахи верят, подношение духам местности - облегчит страдание и дарит каждому столько благословений, сколько песчинок в его красивых узорах.