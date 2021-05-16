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10 июня, 14:00
НовостиКультура

В республике стартует I Международный фестиваль креативных индустрий «Глокализация»

В республике стартует I Международный фестиваль креативных индустрий «Глокализация»

 В течение четырёх дней у посетителей Национального музея имени Пальмова будет возможность поприсутствовать на лекциях ведущих российских специалистов по различным направлениям, таким как: фотография, медиа-дизайн, музыка и другие.

Под менторством профессионалов вы сможете создать свой уникальный арт-проект, а затем – представить его зрителям. Также, на фестивале впервые будет показан короткометражный анимационный фильм канадской художницы, посвящённый памяти жертв депортации калмыцкого народа.

 

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