В республике стартует I Международный фестиваль креативных индустрий «Глокализация»

В течение четырёх дней у посетителей Национального музея имени Пальмова будет возможность поприсутствовать на лекциях ведущих российских специалистов по различным направлениям, таким как: фотография, медиа-дизайн, музыка и другие.

Под менторством профессионалов вы сможете создать свой уникальный арт-проект, а затем – представить его зрителям. Также, на фестивале впервые будет показан короткометражный анимационный фильм канадской художницы, посвящённый памяти жертв депортации калмыцкого народа.