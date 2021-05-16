В эти минуты очередная XXIII сессия Народного Хурала продолжает работу

Каждый из 25 вопросов повестки дня был предварительно обсуждён на профильном комитете парламента. Основная тема обсуждения – исполнение бюджета Калмыкии за 2020 год. Первый заместитель председателя правительства – министр финансов Очир Шургучеев, представляя отчет, отметил, что существенное влияние на параметры оказала экономическая ситуация в стране и в мире. Так, в региональную казну поступило 6 миллиардов 700 миллионов рублей собственных доходов, что на 13,4% или почти на 800 миллионов больше, чем годом ранее.

Объем федеральной поддержки увеличился на 35%, то есть, более чем на 3,5 миллиарда рублей и стал наибольшим за последние годы.

Рост расходов министр объяснил финансированием Национальных проектов, реализацией Индивидуальной программы социально-экономического развития республики и выделением средств на мероприятия по борьбе с пандемией и ее последствиями. Но выросли и расходы бюджета почти на 39% и составили свыше 22 миллиардов рублей. Парламентарии приняли его большинством голосов.