10 июня, 14:33
Помощь для животных прибыла
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В столицу поступила очередная партия лекарств для проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий. В большую партию, закупленную на средства федерального бюджета, вошли свыше 90 тысяч доз вакцины против бешенства и более 118 тысяч доз вакцины против бруцеллёза. Также прибыло свыше трёх тысяч тест-систем для его диагностики.
В ближайшее время медицинские препараты будут распределены по районам. Напомним, на сегодня в Калмыкии отмечено 12 неблагополучных по бруцеллёзу карантинных пунктов.