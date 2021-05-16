10 июня, 14:19
 25 °C
87,81
72,2
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 июня, 14:33
НовостиСельское хозяйство

Помощь для животных прибыла

Помощь для животных прибыла

В столицу поступила очередная партия лекарств для проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий. В большую партию, закупленную на средства федерального бюджета, вошли свыше 90 тысяч доз вакцины против бешенства и более 118 тысяч доз вакцины против бруцеллёза. Также прибыло свыше трёх тысяч тест-систем для его диагностики.

В ближайшее время медицинские препараты будут распределены по районам. Напомним, на сегодня в Калмыкии отмечено 12 неблагополучных по бруцеллёзу карантинных пунктов.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия