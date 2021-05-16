Помощь для животных прибыла

В столицу поступила очередная партия лекарств для проведения плановых ветеринарно-профилактических мероприятий. В большую партию, закупленную на средства федерального бюджета, вошли свыше 90 тысяч доз вакцины против бешенства и более 118 тысяч доз вакцины против бруцеллёза. Также прибыло свыше трёх тысяч тест-систем для его диагностики.

В ближайшее время медицинские препараты будут распределены по районам. Напомним, на сегодня в Калмыкии отмечено 12 неблагополучных по бруцеллёзу карантинных пунктов.