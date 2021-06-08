6 июля, 15:50
В республике совсем скоро откроются два новых детских сада в селах Троицкое и Малые Дербеты
Следите за новостями в Instagram!
Также в этом году в этих населенных пунктах будут введены в эксплуатацию новые школы на 275 и 528 мест, соответственно.
Отметим, что сейчас проходит капремонт Верхнеяшкульской, Зултурганской, Яшалтинской и Красномихайловской школ. Приводят в порядок спортивные залы еще в четырех учебных заведениях.
Кстати в Шин-Мерской и Ики-Бухусовской школах будут сооружены открытые площадки.