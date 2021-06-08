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6 июля, 15:01
НовостиОбразование

«Перспективы развития аграрно-пищевых технологий в условиях Прикаспия и сопредельных территорий»

«Перспективы развития аграрно-пищевых технологий в условиях Прикаспия и сопредельных территорий»

Этой теме посвятили межгосударственную научно-практическую конференцию. Она состоялась онлайн на базе Калмыцкого государственного университета. Участие в ней приняли свыше ста человек из регионов России, а также Ирана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других стран.

Опорный ВУЗ  Калмыкии стал центром притяжения не случайно. Еще в прошлом году он стал инициатором и одновременно площадкой создания консорциума по развитию сельского хозяйства, его отдельных отраслей. Сегодня были заслушаны свыше двадцати докладов по таким вопросам, как развитие овцеводства, птицеводства и многим другим.      

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