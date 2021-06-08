Сегодня День памяти одного из достойнейших сынов Калмыкии, легендарного наставника Церена Балзанова

Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России и Таджикистана, Почётный гражданин республики. Всю свою жизнь он посвятил воспитанию молодёжи и развитию бокса в родной республике. За свою долгую профессиональную деятельность он воспитал не одно поколение сильных спортсменов, в числе которых бронзовый и серебряный призёр Олимпийских Игр – Раимкуль Малахбеков.

Но дело Церена Балзанова живет, и в этом заслуга его семьи, многочисленных учеников и тех, кто преклоняется перед человеком, прославившим родной край на весь мир.

По рассказам Валентины Балзановой, большое влияние на характер и на судьбу её мужа повлиял отец, который воспитал сына истинным калмыком: сильным, справедливым, уважающим старших. Трепетное отношение к женщине – это тоже один из заветов родителя. Повысить голос на противоположный пол для Церена Балзанова было недопустимо. Сам легендарный тренер такие же жизненные принципы прививал своим ученикам. Он всегда, несмотря на проблемы со здоровьем, находил время встретиться с ребятами, давал советы, выслушивал.

Отношение к работе у легендарного наставника было трепетное. Его ученики говорят, что Церен Балзанов обладал уникальным даром в общении с детьми. Юные боксеры всегда ждали Церена Санджеевича и готовы были с утра до вечера трудиться, чтобы не подвести тренера. Для него это была не профессия, а призвание.

Благодаря Балзанову, флаг Калмыкии развернули на двух Олимпиадах. Его ученик Раимкуль Малахбеков стал легендой спорта в республике. Его блестящая карьера, два титула чемпиона Европы, бронзовая и серебряная медали Атланты и Сиднея – всё это ковалось и завоевывалось под чутким руководством знаменитого тренера.

По заветам отца Церен Балзанов воспитывал и своих дочерей. По словам младшей – Дели - характер, подход к жизни, уважение к людям и отношение к работе - всё это живёт в детях и учениках прославленного тренера. И будет передаваться из поколения в поколение.

Вклад Церена Балзанова в развитие спорта Калмыкии неоценим. Он оставался преданным работе до самого конца. Его наследие – это сотни боксёров, многие из которых сами стали тренерами. И школа бокса, которая носит имя Церена Санджеевича, продолжает дело легендарного наставника.