В республике проводятся массовые ветеринарно-профилактические мероприятия

В частности, началась противоклещевая обработка сельхозживотных с помощью специализированной техники. Напомним, эти насекомые – переносчики Крымской геморрагической лихорадки и других опасных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в Калмыкии было зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая КГЛ. Во всех случаях заражение произошло в процессе ухода за поголовьем скота.