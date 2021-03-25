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12 апреля, 14:31
НовостиСельское хозяйство

В республике проводятся массовые ветеринарно-профилактические мероприятия

В республике проводятся массовые ветеринарно-профилактические мероприятия

В частности, началась противоклещевая обработка сельхозживотных с помощью специализированной техники. Напомним, эти насекомые – переносчики Крымской геморрагической лихорадки и других опасных заболеваний.

 По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в Калмыкии было зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая КГЛ. Во всех случаях заражение произошло в процессе ухода за поголовьем скота.

 

 

 

 

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