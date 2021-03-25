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12 апреля, 15:28
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Калмыкия готовится к 76 годовщине Победы

Калмыкия готовится к 76 годовщине Победы

 

Глава региона провел совещание, в ходе которого обсудили основные вопросы.

Состоится торжественное прохождение колонны военной и специальной техники. Калмыкия, по традиции, примет участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Она будет проведена с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором, отметил Бату Хасиков.

Как было озвучено, каждый ветеран получит индивидуальное поздравление. Кроме того, все памятные объекты будут приведены в надлежащее состояние.

Помнить подвиги наших предков и передать знания последующим поколениям - главная цель праздника Победы, подчеркнул Глава республики. За подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 75-летию Победы благодарностями оргкомитета отмечены вице-премьер Ирина Шварцман, советник Главы Калмыкии, глава Администрации Элисты, ректор КалмГУ и многие другие.

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